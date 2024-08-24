Матч «Зенита» со «Спартаком» пройдет при открытой крыше «Газпром Арены»

Крыша стадиона «Газпром Арена» на матче 6-го тура РПЛ «Зенита» против «Спартака» будет открыта, сообщила пресс-служба питерцев Metaratings.ru.

По данным источника, клуб пришел к такому решению в связи с благоприятными погодными условиями. Клубы уже уведомили об этом на предматчевом совещании.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 мск.

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» идет на 4-м месте, имея в активе 10 баллов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию этого матча