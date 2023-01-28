«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
«Крылья Советов» переиграли «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 3:0.
В составе самарской команды отличились нападающий Дмитрий Цыпченко, полузащитник Владимир Хубулов и защитник Илья Гапонов.
Свою дебютный матч за клуб из Самары провел защитник Николай Рассказов и отдал результативную передачу.
«Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.
Товарищеские матчи. Клубы
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:3 (0:2)
Голы: Цыпченко, 3 (0:1). Хубулов, 5 — с пенальти (0:2). Гапонов, 85 (0:3).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 62), Зотов (Солдатенков, 62), Рассказов (Гапонов, 62), Евгеньев (Горшков, 62), Барач (Костанца, 62), Витюгов (Ежов, 62), Хубулов (Рахманович, 62), Бабкин (Шитов, 62), Салтыков (Коваленко, 62), Чиркович (Григорьев, 46), Цыпченко (Тоцкий, 62).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2