«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья не вынес гостям четыре предупреждения

Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) Сергей Иванов ошибочно не вынес игрокам гостей четыре предупреждения.

На 23-й минуте он не наказал желтой карточкой Михаила Сивакова за фол против Дмитрия Цыпченко.

На 50-й минуте избежал предупреждения Матео Стаматов, грубо атаковавший Глена Бейла.

На 64-й минуте Сиваков ударил сзади по ногам Владимира Писарского. Эпизод произошел под первым ассистентом Дмитрием Сафьяном — тот судье не помог. Желтая карточка не была показана.

На 73-й минуте не применена дисциплинарная санкция к Ивану Башичу, который сыграл безрассудно и ударил Максима Витюгова шипами в верхнюю часть бутсы.