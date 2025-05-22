Агент Батракова анонсировал продление контракта футболиста: «Информация очень быстро будет доступна»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о новом контракте футболиста.

«Контракт Батракова не переподписан. Поверьте, эта информация очень быстро будет доступна, как только мы закончим работу. Это быстро уйдет в прессу, потому что очень много внимания приковано к этому вопросу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Действующее соглашение 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл за железнодорожников 36 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.