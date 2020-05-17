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«Крылья Советов» начнут тренировки на базе без Божовича

16:45
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Игроки «Крыльев Советов», находящиеся в России, 18 мая соберутся в Самаре, говорится на официальном сайте клуба.

В ближайшее время футболисты начнут подготовку к возобновлению сезона на клубной базе. Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер по вратарям Виктор Гаус.

В настоящее время решается вопрос о возвращении легионеров в расположение нашей команды.

Ранее РФС объявил о рестарте сезона 21 июня.

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