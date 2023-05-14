«Локомотив» без Дзюбы сыграл вничью с «Крыльями Советов»

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Цыпченко, который забил гол на 41-й минуте матча.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, форвард железнодорожников Вильсон Изидор сравнял счет.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.