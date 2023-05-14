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«Локомотив» без Дзюбы сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Крылья Советов» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Цыпченко, который забил гол на 41-й минуте матча.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, форвард железнодорожников Вильсон Изидор сравнял счет.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
4
21
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
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