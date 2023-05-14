Круговой надеется, что на эмблеме «Зенита» появится третья звезда

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что надеется увидеть третью звезду на эмблеме «Зенита» через пять лет.

«Медаль за этот сезон выглядит ярче, чем прошлые две. Прикольно. Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? А это же еще пять раз надо выиграть? Через пять лет? Очень на это надеюсь», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

После досрочного чемпионства в сезоне-2022/23 «Зенит» получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду.

Ранее питерский клуб выигрывал золотые медали 10 раз в истории, включая чемпионат СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.