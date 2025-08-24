«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков (капитан), Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Бабкин, Костанца, Рассказов, Ахметов, Рахманович, Марин.

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Петров, Дуглас Аугусто, Черников, Виктор Са, Сперцян (капитан), Перрен, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.