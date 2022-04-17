Игроки едва не устроили потасовку после двух удалений в матче «Сочи» и «Локомотива»

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

На 60-й минуте арбитр Василий Казарцев показал прямые красные карточки Кухте и Родригау. Оба игрока покинули поле и матч будет проходить в формате 10 на 10.

Кухта и Родригау упали в штрафной зоне, после чего игрок «Локомотива» попытался встать и коленом придавил сочинского футболиста, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади.

Отметим, что после двух удалений игроки едва не устроили потасовку на поле, а затем при входе в подтрибунное помещение.

Счет в игре на данный момент 2:2.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.