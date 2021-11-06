В первом тайме матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Химки» (3:0) возникли четыре ситуации, связанные с назначением или неназначением 11-метрового удара. В трех из них решение бригады арбитров можно поддержать или полностью с ними согласиться. В одной Артем Любимов допустил ошибку.

На 14-й минуте в штрафной площади гостей упал Мехди Зеффан. Пенальти назначен не был. Решение Любимова и его видеоассистентов Алексея Матюнина и Ильи Елеференко, пожалуй, можно поддержать. Контакт ноги защитника «Химок» Максима Карпова с ногой соперника был минимальный, вряд ли его можно считать причиной падения.

На 29-й минуте правильно не назначен пенальти уже в ворота «Крыльев», когда в ходе атаки подмосковной команды в единоборстве с вратарем Иваном Ломаевым упал Денис Глушаков, а затем мяч коснулся руки одного из падавших на газон самарцев.

«Крылья Советов» — «Химки».

На 35-й минуте арбитр не увидел, что Карпов сыграл в мяч левой рукой, находившейся в неестественном положении. В действия рефери вмешались видеоассистенты, а затем Любимов посмотрел видеозапись. Общими усилиями был правильно назначен 11-метровый удар в ворота «Химок».

«Крылья Советов» — «Химки».

«Крылья Советов» — «Химки».

На 43-й минуте судья ошибочно не наказал того же Карпова еще одним пенальти. Защитник по-хоккейному корпусом снес Антона Зиньковского. Это произошло в штрафной площади. Но Любимов продолжил игру.

«Крылья Советов» — «Химки».