Пономарев — о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Кошмар! Мне стыдно»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ от «Сочи» (1:4).
«0:3 после первого тайма от «Сочи» — это кошмар, это ужасно. Распустили всех игроков. Две сумасшедшие ошибки в обороне. Как можно было ставить Дивеева в стартовый состав сразу после болезни, ведь у него не было игровой практики. Бийол совсем не центральный защитник, и Марио в роли атакующего полузащитника не годится. Пока Березуцкий дискредитирует себя такими решениями, не понял его расстановки в оборонительной линии. Ошибки приводят вот к такому результату. Не ожидал такой игры от защитников ЦСКА. Стыдно за них, что творят», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
После 14 туров ЦСКА идет на пятом месте в таблице Тинькофф РПЛ (23 очка). «Сочи» расположился на второй строчке (27).
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