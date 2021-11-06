«Сочи» — ЦСКА: все голы матча
«Сочи» в домашнем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ обыгрывает ЦСКА со счетом 4:1.
Голы в составе хозяев забили Артур Юсупов, Матео Кассьера (дубль) и Игорь Юрганов. За армейцев отличился Бахтиер Зайнутдинов.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Юсупов, 4-я минута
Ох, Обляков ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
Атака «Сочи» очень больно наказывает за такие ошибки. pic.twitter.com/jaMOxjmeIs
Кассьера, 14-я минута
Кассьерра не заметил Дивеева ???— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
Игорь, нужно собраться, скоро матчи сборной ? pic.twitter.com/XBSfV0DxXa
Кассьера, 16-я минута
Где же оборона ЦСКА? ???— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
Игроки «Сочи» разобрались с защитой как на тренировке. pic.twitter.com/3I1ttYybOZ
Зайнутдинов, 57-я минута
Точная подача Дзагоева и слепой удар Бахи. Отличный розыгрыш ?? pic.twitter.com/iVHWoiDUNl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
Юрганов, 87-я минута
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