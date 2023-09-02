«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий безответный гол

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил на 70-й минуте 7-го тура РПЛ с «Факелом» — 3:0.

Гленн Бейл выполнил передачу на ход Шитову, который на скорости прорвался по центру к штрафной и отправил мяч в левый верхний угол ворот.