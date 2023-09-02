«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на первое место в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в матче 7-го тура чемпионата России — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Первый гол в игре забил защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца на 28-й минуте с пенальти.

Во втором тайме у самарцев отличились Амар Рахманович на 66-й минуте и Владислав Шитов на 70-й.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. «Факел» расположился на 14-й строчке (4 очка).