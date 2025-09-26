«Динамо» едва не упустило победу над «Крыльями» со счета 3:0

Московское «Динамо» в гостях победило «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 9-й минуте открыл хавбек бело-голубых Даниил Фомин. На 24-й минуте преимущество гостей удвоил Бителло, а спустя 10 минут Иван Сергеев довел счет до разгромного.

На 59-й минуте отставание самарцев сократил Ильзат Ахметов. На 88-й минуте Томас Галдамес забил еще один мяч.

«Динамо» (15 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) остаются десятыми в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо», а «Крылья» на выезде сыграют с «Рубином». Оба матча пройдут 4 октября.