26 сентября 2025, 19:59

«Динамо» едва не упустило победу над «Крыльями» со счета 3:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эль-Мехди Маухуб и Даниил Фомин.
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» в гостях победило «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 9-й минуте открыл хавбек бело-голубых Даниил Фомин. На 24-й минуте преимущество гостей удвоил Бителло, а спустя 10 минут Иван Сергеев довел счет до разгромного.

На 59-й минуте отставание самарцев сократил Ильзат Ахметов. На 88-й минуте Томас Галдамес забил еще один мяч.

«Динамо» (15 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) остаются десятыми в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо», а «Крылья» на выезде сыграют с «Рубином». Оба матча пройдут 4 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ЭСК РФС не поддержала Талалаева: Акинфеева не должны были удалять, а гол Дивеева засчитан верно
ЭСК: Мешков правильно не удалил Тюкавина в матче с «Крыльями Советов»
ЭСК: Кукуляк ошибочно не удалил Садулаева в матче с «Акроном»
ЭСК: арбитр Иванов правильно не удалил Акинфеева и правильно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
  • pezdato

    Пишут 3:1, интеллектуалы

    29.09.2025

  • pezdato

    Во дебилы, пишут 3:1

    29.09.2025

  • ANTI BOMG

    не знаю, чем там начисто! у крыльев были моменты и даже 100 пудовые. а на третий гол сергееву по памяти вообще защ выкатил

    27.09.2025

  • Filin63

    Ну Балтика сейчас посильнее того же Динамо играет, а "гостевая" ничья с Акроном нормальный результат, если учесть два фактора: состав Акрона не менялся как наш ( они сыгранные) и как мы свгрпли с ними в прошлом году.

    27.09.2025

  • Filin63

    Ну, если бы да кабы, то Кастанца забил в первом тайме, то и Крылья не проиграли. Всех равных мы обыграли или сыграли ничью. ( Акрон, Ростов, Нижний, Сочи, Балтика).

    27.09.2025

  • Irzhi Korn

    когда же до ээститормоза дойдёт, что Баха не центральный и даже не защитник от слова вообще, а Ося пенкин - эстонская "электричка"... как на него смотрел Глебов...

    27.09.2025

  • commandor Tedder

    с чем? победоц? ты еврейец?

    26.09.2025

  • commandor Tedder

    а почему у тебя такие щеки жирные? ты хомяк?

    26.09.2025

  • commandor Tedder

    Доктор Зло, мне нравицца твой ник. я тоже Зло, но нихера не Доктор!

    26.09.2025

  • Заполярье

    Да! Кэф на второй тайм, на победу Крыльев -1,5 был ого-го! :face_with_monocle:

    26.09.2025

  • Фобия

    Карп продолжает играть на ставках! Позорище! Что делает в РПЛ служба безопасности? Так-то Мы-народ России, этим бездарям и проходимцам, приличные денежки платим! Безобразие...:money_mouth::worried:

    26.09.2025

  • Tony Lee

    Заздравий Бухаев.

    26.09.2025

  • Vasssya

    Автор принял до написания заметки.

    26.09.2025

  • nampoo

    Ставки на вариант «Обоих не выгонят точно до весны» стремительно растут. Печально.

    26.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Чилиец топчик . Напоминает Герсона Асеведо

    26.09.2025

  • shpasic

    может, это не Заздравин писал, а Бухаев?

    26.09.2025

  • Александр Максаков

    скорее всего Евгеньева .

    26.09.2025

  • shpasic

    "верните Осинькина"?

    26.09.2025

  • shpasic

    "Московское «Динамо» в гостях победило «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:1" - спасибо, Игнат!

    26.09.2025

  • Доктор Зло

    Так там в конце еще перл: «В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо»

    26.09.2025

  • Олег Каноков

    С каких пор Локомотив переименован в Динамо?Корректора на вас нет!

    26.09.2025

  • Доктор Зло

    По Баньяцу Мешок вроде вне игры свистнул

    26.09.2025

  • knight templar

    У сбитого летчика вечно так: сначала крутой взлет так что все в востороге, а потом вдруг столь же резкое падение хорошо если обратно не до земли

    26.09.2025

  • juvedin

    "В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо»," это как ? :-) Это что двухсторонка будет ? :grin:

    26.09.2025

  • Philip Future

    Аж бомжара NoName вылез откуда-то, с помоек северной станицы. Это замечательно . .

    26.09.2025

  • Rastan

    Спасибо! Жаль, здоровья всем им. А Хубулов очень способный парень, перед уходом в Крылья, он провёл просто блестящую концовку во Владикавказе. Парень молодой, должен заиграть по-настоящему. Удачи, несмотря ни на что, Крыльям!

    26.09.2025

  • krinf15

    Ваша правда! :handshake::fist:

    26.09.2025

  • Filin63

    Видно мало. Тут я и говорю дело в мастерство. А при Осинькине играли симпатично, только итог был такой же. А за те деньги, которые получал Игорь Витальевич, он должен был в пятёрку Крылья выводить каждый год. И не забывай, он пришёл в команду вместе с футболистами, которых сам воспитал. Они знали его требования. Поэтому цыплят быдем считать по весне. Важно обыгрывать конкурентов, а с этим вроде пока все нормально.

    26.09.2025

  • igor1972

    Начали Динамовцы за здравие, а вот продолжили.. Но команда набирает очки, подтягивается к лидерам. Верю в Карпина все же, цыплят будем по весне считать))

    26.09.2025

  • analytica

    Да, не верилось, что это игра команд РПЛ. Казалось, что это лига 2Б, а может быть медиалига.

    26.09.2025

  • ёzhic8

    тогда так восьмые и остаёмся седьмые никак

    26.09.2025

  • Vitamin007

    Ну как так! Опять нервы????

    26.09.2025

  • Rastan

    А где Хубулов? Ничего не слышал о нём давно.

    26.09.2025

  • SuperDennis

    Первый тайм Динамо полностью переиграло Крылья, а что произошло с командой во втором тайме, ума не приложу! Где "инстинкт убийцы", где стремление развить успех? Вообще ничего подобного, было лишь стремление удержать победу и если бы матч вовремя не закончился могла бы быть и ничья! Валера, думай, ты продолжаешь разочаровывать, даже громя соперников на выезде!

    26.09.2025

  • Влад

    СМ не согласен с таким утверждением..))

    26.09.2025

  • Filin63

    Привет. Ну мы и при Осинькине проигрывал Динамо. Стиль игры команд Осинькина и Адиева вообще разный. В оправдание могу только сказать что команда собралась в полном составе за ДВЕ недели до начала чемпионата, поэтому физически не готова. Нам бы до зимнего перерыва дотянуть. А вот весной посмотрим, если так и будут вату катать, то тогда и можно предъявлять им! Ну так, то пасы на поле не Адиев раздаёт. Поэтому ори и в Крыльях играют, а не в более сильных клубах.

    26.09.2025

  • Philip Future

    В целом - да. Но, при 3-0 в свою пользу, упустить в итоге победу, способно только Динамо . .

    26.09.2025

  • Max Stch

    по кол-ву игр ..нет ?

    26.09.2025

  • Jean4

    Валера расправил крылья... крылья Советов!

    26.09.2025

  • Влад

    При 3-0 волей-неволей наступает расслабон. Психология,однако.

    26.09.2025

  • krinf15

    Но моментов при этом создали достаточно для положительного результата. Особенно, в первой тайме - и выход один на один, и момент в штрафной, тянущий на пенальти.

    26.09.2025

  • Philip Future

    С побеДой. Но . . Так и знал, при 3-0 ещё, что могут довести до вот этого . . Что и произошло. Хорошо хоть, что завершилось всё-таки победой . .

    26.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    он просто очень голодный:grin:

    26.09.2025

  • krinf15

    Большое тебе спасибо! ))) У наших с тобой любимчиков одна остротрепещущая проблемища - как наладить игру в защите! (((

    26.09.2025

  • Evgen

    нормально динамовцы, с победой вас!

    26.09.2025

  • svnest

    адиев чтоль пасы раздаёт

    26.09.2025

  • КирпичИнвест

    Зелёный еще Грамотных сразу заместителями главного редактора делают )

    26.09.2025

  • Топотун

    Валера топ, дал стукачам на рот !

    26.09.2025

  • Andrew_BD

    бело-голубые на своем поле примут «Динамо» — Ладно, допер, хоть и не сразу)

    26.09.2025

  • lenin.vowa2018

    Валера про равную игру ещё не высказался? Он теперь может чаще это говорить. ?

    26.09.2025

  • Shaun Murphin

    Такие авторы в"СЭ".

    26.09.2025

  • Александр Максаков

    ошибочка вышла пардон .

    26.09.2025

  • инок

    Валидольная концовка этой игры у Динамо, спасибо, что вы выиграли у КС.

    26.09.2025

  • fell62

    Ввлера не смог испортить до конца:grin:

    26.09.2025

  • krinf15

    Ваще-то, наверное, Вы имели ввиду Ахметова!

    26.09.2025

  • Dron65

    Пьяный что ли пишет, победило 3-1

    26.09.2025

  • lenin.vowa2018

    в первом тайме надо было забивать. Несколько выходов один на один загубили, как тут результат будет.

    26.09.2025

  • Filin63

    Сегодня Крылья могли и десять пропустить. Оборона была - проходной двор. В атаке нет ни мысли, ни скорости, ни паса. Повезло что ещё два забили. Ну главное конкурентов обыгрывать, так что ждём Оренбург через недельку.

    26.09.2025

  • ёzhic8

    и не решился поднять Динамо выше Спартака, хотя по разнице так и есть

    26.09.2025

  • КирпичИнвест

    Это от большого рвения - новость он начал писать до 88-ой минуты

    26.09.2025

  • krinf15

    Да уж, косяк на косяке и косяком погоняет! (((

    26.09.2025

  • ёzhic8

    непонятно почему на седьмое подняли если уж разницу считать - то шестое

    26.09.2025

  • Динамов

    Вот ровно то же недоумение - почему Зайнутдинов, а не Маричаль, играет в центре.

    26.09.2025

  • Alex 2012

    Игнаттыкроме сексасмалолеткамичтоещеможешькоментироватьитонесвоегосекса

    26.09.2025

  • krinf15

    Согласен с Вами полностью! Не понимаю почему в пару Осипенко не наигрывается Маричаль...

    26.09.2025

  • Олег Каноков

    Динамо в первом тайме просто начисто обыграло Крылья,но бездарный второй тайм всё испортил.Крылья дух показали,но как-всё очень натужно у них.Братских с победой!

    26.09.2025

  • Alex 2012

    БелоголубыепримутДинамоЭточто

    26.09.2025

  • Динамов

    Зайнутдинов привёз оба гола - сперва в центре выбросился и бросил своего игрока, который забил, а потом скраю дал себя обыграть как дитё. Никакущий игрочишка!

    26.09.2025

  • al.bel

    Про человека говорят - с вихляющей походкой Вот такая и игра у обеих команд - вихляющая. Немного с дворовой схожа. Играли азартно, в атаку. Но и Крылышки, и динамовцы пока не имеют цельности и класса. Смотрел с удовольствием, но хотелось от них бОльшего.

    26.09.2025

  • NoName

    Жаль, что не упустили, 3-3 было бы эпичней

    26.09.2025

  • krinf15

    Слава Богу, что за вопиющую расточительность не поплатились!

    26.09.2025

  • Динамов

    Первый тайм - хорошо, молодцы, впервые при Карпине команда играла, а не мучилась. :thumbsup: Второй тайм - отвратительно, позорище в стиле Лички, когда игроки вместо того, чтобы просто пнуть мячик в ворота и забить множество голов, ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ и занимаются никому не нужными перепасовками в штрафной площади соперника. За второй тайм - всю команду оштрафовать!:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    26.09.2025

  • непонял

    судьям надо как-то аккуратнее тащить Валераверима, а то они ему так уши оторвут

    26.09.2025

  • GeoMaS

    Динамо-машина заработала на Крыльях, пока они не расправились.

    26.09.2025

  • Александр Максаков

    Всех преДаных болельщиков с побеДой ! . С . Э - следующий матч с Локо и остаеться на своем месте . Заколебал Зайнутдинов в каждом матче привоз , а игрок сборной Казахстана .

    26.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Да,можно) :joy:

    26.09.2025

  • B.W.D

    В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Динамо».....:clown:

    26.09.2025

  • инок

    Динамо и его болел с победой поздравляю! Они не упустили её..

    26.09.2025

  • Valery Grigoryev

    Одна дворовая команда едва не отыгралась у другой дворовой.

    26.09.2025

  • Mikhail

    С победой Вас! Так хорошо начали... Но, все же, удержали.

    26.09.2025

  • рustot

    С 0-3 на 2-3

    26.09.2025

  • ёzhic8

    "Московское «Динамо» в гостях победило «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:1" Ну ты и осёл, Игнат

    26.09.2025

  • krinf15

    Во втором тайме растранжирили в атаке кучу моментов и футбольный Боженька чуть нас за это не наказал! Про нашу защиту говорить не буду, потому что матом здесь ругаться нельзя!

    26.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Валера не иначе, как в ,,золотой гонке,, ? Вот, что совмещение животворящее делает:joy:

    26.09.2025

  • vlad.pussev

    Это - зверь. Бракованная копия Юры Ковтуна.

    26.09.2025

  • Mikhail

    Заздравин, счет 3-2.

    26.09.2025

  • Ilya Gudman

    Вн всем виноват Галдамес

    26.09.2025

  • Алекс95

    По игре должен быть разгром, на деле- валидольная концовка.

    26.09.2025

  • alex.smotroff

    А можно кутицкого не выпускать?

    26.09.2025

  • vlad.pussev

    А, что Динамо не блещет? - Все не блещут.

    26.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Валера-верим!!!! :joy:

    26.09.2025

  • protestdr

    Всех с победой!

    26.09.2025

  • krinf15

    Да уж... Опять радует только итог матча.

    26.09.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Динамо и всех причастных с победой, Крылья не унывать. Судя по счёту игра была как всегда весёлая. Ну что Валера бежит?

    26.09.2025

  • КирпичИнвест

    Близка была ничья, но трудно отыграть 3 мяча, нанеся всего 2 удара в створ. Динамо с победой!

    26.09.2025

  • Реалист-правдоруб

    Красиво банки пляшут!

    26.09.2025

    • Бонгонда — о целях на сезон: «Жажду снова обрести чувство игры»

    «Крылья Советов» — «Динамо»: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

