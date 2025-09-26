Бонгонда — о целях на сезон: «Жажду снова обрести чувство игры»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своих целях на сезон.

«Для начала — снова регулярно играть. Выйдя на замену в матче с «Динамо», я ощутил, насколько отвык от этого. Много лет подряд я неизменно сохранял чувство игры, а сейчас нужно обрести его снова. Жажду сделать это как можно скорее», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 34 матча за «Спартак», в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.