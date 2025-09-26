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26 сентября 2025, 20:07

«Крылья Советов» — «Динамо»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Бителло.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:2.

9-я минута. Даниил Фомин — 0:1

24-я минута. Бителло — 0:2

35-я минута. Иван Сергеев — 0:3

59-я минута Ильзат Ахметов — 1:3

88-я минута. Томас Галдамес — 2:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо
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4
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5
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6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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