Защитник «Ахмата» Гандри из-за травмы пропустит остаток сезона
Защитник «Ахмата» Надер Гандри пропустит оставшиеся матчи сезона-2024/25, сообщает пресс-служба грозненцев.
30-летний футболист получил повреждение голеностопного сустава во время подготовки к игре с ЦСКА (1:1) в 27-м туре РПЛ. Ему не потребуется хирургическое вмешательство, но ближайший месяц тунисец будет проходить реабилитацию.
В текущем сезоне Гандри провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами.
Источник: ФК «Ахмат»
Новости