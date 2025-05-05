Защитник «Ахмата» Гандри из-за травмы пропустит остаток сезона

Защитник «Ахмата» Надер Гандри пропустит оставшиеся матчи сезона-2024/25, сообщает пресс-служба грозненцев.

30-летний футболист получил повреждение голеностопного сустава во время подготовки к игре с ЦСКА (1:1) в 27-м туре РПЛ. Ему не потребуется хирургическое вмешательство, но ближайший месяц тунисец будет проходить реабилитацию.

В текущем сезоне Гандри провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами.