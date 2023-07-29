«Крылья Советов» — «Динамо»: игрок хозяев Бейл забил из-за пределов штрафной
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл забил на 74-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:3.
Максим Витюгов сделал пас Бейлу, который нанес удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Голкипер «Динамо» Антон Шунин в прыжке не дотянулся до мяча.
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|
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
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|1
|1
|0
|0
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|
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|1
|0
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|29.07
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|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
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|15:00
|
Рубин – Оренбург
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|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
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|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
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|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
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|2
|
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Федор Смолов
Динамо
|2
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|
|
Лукас Вера
Оренбург
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|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
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|0
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