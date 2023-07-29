«Крылья Советов» — «Динамо»: игрок хозяев Бейл забил из-за пределов штрафной

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл забил на 74-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:3.

Максим Витюгов сделал пас Бейлу, который нанес удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Голкипер «Динамо» Антон Шунин в прыжке не дотянулся до мяча.