Супруга Карпина о ролике «Ростова»: «Не считаю Валерия Георгиевича крутым актером»
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, оценила видеоролик клуба перед матчем с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ.
В нем «Ростов» обыграл предстоящую встречу в стиле «Бандитского Петербурга».
«Не считаю Валерия Георгиевича крутым актером, — цитирует Карпину «РБ Спорт». — Невозможно оценить актерское мастерство за такой короткий ролик. Все-таки мой муж — классный тренер».
Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 29 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
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|30.07
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|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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Спартак
|2
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Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
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