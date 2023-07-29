Супруга Карпина о ролике «Ростова»: «Не считаю Валерия Георгиевича крутым актером»

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Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья Карпина, оценила видеоролик клуба перед матчем с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ.

В нем «Ростов» обыграл предстоящую встречу в стиле «Бандитского Петербурга».

«Не считаю Валерия Георгиевича крутым актером, — цитирует Карпину «РБ Спорт». — Невозможно оценить актерское мастерство за такой короткий ролик. Все-таки мой муж — классный тренер».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 29 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.