«Крылья Советов» — «Динамо»: Галдамес сократил отставание самарцев

«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче против «Динамо» в 10-м туре РПЛ — 2:3.

На 88-й минуте забил Томас Галдамес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.