В матче РПЛ «Крыльев Советов» и ЦСКА — ничья после первого тайма

ЦСКА и «Крылья Советов» не открыли счет в первом тайме матча 25-го тура чемпионата России — 0:0.

На 16-й минуте отличился полузащитник армейцев Энрике Кармо, однако после просмотра видеоповторов его гол отменили из-за игры рукой.

В концовке тайма ЦСКА сделал две замены — вместо травмированного Кирилла Глебова на поле вышел Матеус Алвес, а Мойзес заменил Данилу Козлова.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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