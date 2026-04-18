«Крылья Советов» — ЦСКА: армейцы сделали две замены перед перерывом

ЦСКА сделал две замены в концовке первого тайма матча 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

На 43-й минуте при счете 0:0 полузащитник армейцев Кирилл Глебов получил травму задней поверхности бедра. Вместо него на поле вышел Матеус Алвес. Одновременно с этим защитник Мойзес заменил полузащитника Данилу Козлова.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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