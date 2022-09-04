«Крылья Советов» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

Завершился первый тайм матча 8-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» принимают ЦСКА.

В первом тайме команды голов не забили, 0:0. На 23-й минуте желтую карточку получил полузащитник армейцев Саша Зделар.

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