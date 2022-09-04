«Локомотив» — «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 4 сентября , состоится матч 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом круге грозненцы были сильнее 2:1, а во втором — «Локо» обыграл соперника со счетом 3:2.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».