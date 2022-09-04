Владимир Быстров: «А зачем «Спартаку» закрывать Клаудиньо? Пусть играет в свой футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о предстоящем матче команд в РПЛ.

— Этот «Спартак» способен побить «Зенит»?

— Почему нет? «Зенит» тоже не в оптимальной форме.

— Но там Малком, Клаудиньо сейчас вернется. Как их обыграть?

— А чего бояться-то? В свое время мы тоже выходили на поле против сильных иностранцев и ничего страшного — обыгрывали.

— Как вам эта история с тем, что кто-то закроет Клаудиньо?

— Бразильцы тоже не любят играть без мяча. Если оставить их без мяча, навязывать свой футбол, то у них будут проблемы. Они не любят обороняться. Когда тяжело, начинают ссориться.

— Кто способен закрыть Клаудиньо?

— Зачем его закрывать? Нужно играть в свой футбол, чтобы он играл в некомфортных условиях.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало — в 20:00.