«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии для выступления в РПЛ
Сегодня, 12 мая, состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования футбольных клубов.
Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва).
«Крылья» досрочно завоевали прямую путевку в РПЛ, в то время как «Балтика» идет на 5-м месте, а «Торпедо» следом на шестом.
«Балтика» (73 очка) и «Торпедо» (72) перед заключительным туром ФНЛ сохраняют шансы обогнать «Аланию» (74), которая располагается на четвертой строчке в таблице. Третье и четвертое место позволяют сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.
«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако клуб не смог получить лицензию РФС, как и «Алания».
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