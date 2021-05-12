«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии для выступления в РПЛ

Сегодня, 12 мая, состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва).

«Крылья» досрочно завоевали прямую путевку в РПЛ, в то время как «Балтика» идет на 5-м месте, а «Торпедо» следом на шестом.

«Балтика» (73 очка) и «Торпедо» (72) перед заключительным туром ФНЛ сохраняют шансы обогнать «Аланию» (74), которая располагается на четвертой строчке в таблице. Третье и четвертое место позволяют сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.

«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако клуб не смог получить лицензию РФС, как и «Алания».