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РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензий для выступления в РПЛ

13:31
РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензий для выступления в РПЛ. Фото ФК «Оренбург»
РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензий для выступления в РПЛ. Фото ФК «Оренбург»
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Сегодня, 12 мая, состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва).

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Отметим, что «Оренбург» гарантировал себе прямую путевку в РПЛ благодаря второму месту в Олимп-ФНЛ, однако не выполнил условия для лицензирования клуба для премьер-лиги. «Алания» идет на четвертом месте, которое дает возможность участвовать в стыковых матчах.

«Крылья» досрочно завоевали прямую путевку в РПЛ, в то время как «Балтика» идет на 5-м месте, а «Торпедо» следом на шестом.

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