В «Крыльях Советов» отреагировали на получение клубом лицензии для выступления в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о получении клубом лицензии РФС I, которая дает право выступать в РПЛ.

«Мы ожидали такого решения. Все недочеты, на которые нам было указано, мы устранили. Были представлены все документы. Дано добро. Понятно, что есть недочеты. Сама процедура лицензирования и в дальнейшем будет проходить жестко. Наверное, это правильно. Для игроков неполучение лицензии было бы трагедией. Сам по себе факт, что клубу отказали, уже создает негативный фон. Повторюсь, все недочеты для получения лицензии мы устранили», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Сегодня, 12 мая, комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва).

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

(Владимир Пушкарев)