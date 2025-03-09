Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Крыльями Советов»

«Акрон» одержал победу над «Крыльями Советов» в гостевом матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

Первый гол в игре забил Артем Дзюба, который отличился на 9-й минуте. Для 36-летнего футболиста этот мяч стал пятым в сезоне и 234-м в карьере. Дзюба побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

На 83-й минуте преимущество тольяттинской команды увеличил Стефан Лончар.

«Акрон» набрал 25 очков и сохраняет девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» (19) располагаются на строчку ниже.

В следующем туре тольяттинцы сыграют против ЦСКА (16 марта), а клуб из Самары встретится с махачкалинским «Динамо» (15 марта).