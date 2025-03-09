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Капитан «Факела» надеется на извинения от Семака

Егор Сергеев
корреспондент
Ираклий Квеквескири.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири выразил в разговоре с «СЭ» свое мнение о заявлении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 20-го тура РПЛ, в котором тот обвинил одного из игроков воронежцев в расизме.

По словам 49-летнего специалиста, футболист соперника спровоцировал Вендела, изображая макаку.

— Как команда восприняла обвинения главного тренера «Зенита» в дискриминации на почве расизма? — вопрос Квеквескири.

— С недоумением. Уже сутки прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина — ничего подобного просто не было. Ни один из наших футболистов на такое не способен. Если бы это произошло, то одна из многочисленных камер записала бы этот эпизод. Как капитан команды я не могу просто так оставить эти слова. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент. Так что, на мой взгляд, в этом случае главному тренеру нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам, — сказал «СЭ» Квеквескири.

На 74-й минуте матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун. Клуб намерен обжаловать решение арбитра об удалении перед предстоящим матчем против «Спартака».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел (слева) в&nbsp;матче с &laquo;Факелом&raquo; (2:0).Скандал тура в РПЛ: Вендела удалили за неприличный жест, но в «Зените» говорят о расизме

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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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