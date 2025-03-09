Капитан «Факела» надеется на извинения от Семака

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири выразил в разговоре с «СЭ» свое мнение о заявлении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 20-го тура РПЛ, в котором тот обвинил одного из игроков воронежцев в расизме.

По словам 49-летнего специалиста, футболист соперника спровоцировал Вендела, изображая макаку.

— Как команда восприняла обвинения главного тренера «Зенита» в дискриминации на почве расизма? — вопрос Квеквескири.

— С недоумением. Уже сутки прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина — ничего подобного просто не было. Ни один из наших футболистов на такое не способен. Если бы это произошло, то одна из многочисленных камер записала бы этот эпизод. Как капитан команды я не могу просто так оставить эти слова. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент. Так что, на мой взгляд, в этом случае главному тренеру нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам, — сказал «СЭ» Квеквескири.

На 74-й минуте матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун. Клуб намерен обжаловать решение арбитра об удалении перед предстоящим матчем против «Спартака».