«Рубин» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Безруков, Шабанхаджай, Даку.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».