«Крылья Советов» — «Ахмат»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ
17:25
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев — Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан — Зиньковский, Якуба, Липовой, Иванисеня — Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Ежов, Онугха, Цыпченко.
Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац — Коновалов, Уткин, Карапузов, Швец, Харин — Конате.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семенов, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Аб. Кадыров, Архипов, Альсултанов.
Встреча «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре, начало — в 19.00 (мск).
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