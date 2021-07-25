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«Крылья Советов» — «Ахмат»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ

17:25
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев — Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан — Зиньковский, Якуба, Липовой, Иванисеня — Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Ежов, Онугха, Цыпченко.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац — Коновалов, Уткин, Карапузов, Швец, Харин — Конате.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семенов, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Аб. Кадыров, Архипов, Альсултанов.

Встреча «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре, начало — в 19.00 (мск).

Крылья Советов — Ахмат

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_14566.html

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