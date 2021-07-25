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Главный тренер «Урала» не стал комментировать работу клуба на трансферном рынке

17:28
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев не стал отвечать на вопрос о трансферных планах клуба.

«На данный момент сосредоточились об игре. Вот о ней и давайте говорить.

Какой план на сезон? Набрать как можно больше очков. И подняться повыше», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Урал - Краснодар

 

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Иван Шитик все материалы автора

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  • turbo555

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