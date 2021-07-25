Главный тренер «Урала» не стал комментировать работу клуба на трансферном рынке

«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио

Какой план на сезон? Набрать как можно больше очков. И подняться повыше», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

turbo555

Каков план ? Максимально срубить халявного, бюджетного бабло, видимо так...Ау, Гриня ! Когда деньги народные, возвращать начнёшь, пересидент ? Или как с "Амкаром", хочешь провернуть схемку ? Тот тоже; результатов - ноль, а из бюджета 18 000 000 000 рублей ( миллиардов ) умыкнул и, тишина....Красивую витрину благополучия и счастья, создали чекисты, в лице спортсменов - миллионеров, за счёт нищего населения России ! Позорище ! Гриня, Ты - думай ! Режим рухнет, всё до копейки вернёшь, манагерный Ты наш...

25.07.2021