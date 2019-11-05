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«Крылья» — «Рубин»: Драка фанатов и смерть стюарда

08:34
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Во время матча 15-го тура «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0) произошла драка между фанатами команд. Также стало известно о смерти одного из стюардов.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», фанаты «Рубина» несколько раз попытались прорваться прямо на трибуну с фанами «Крыльев», чтобы сорвать оскорбляющие их клуб баннеры. Стюарды и полицейские пытались сдержать фанатов, но им удалось прорвать оцепление, после чего завязалась драка.

Пострадали несколько человек с обоих сторон. Полиция задержала одного из лидеров фанатского движения казанцев. К середине второго тайма несколько десятков побитых болельщиков самарцев вернулись на свой сектор.

Также после матча на стадион приехала скорая помощь — стало плохо одному из стюардов. Его пытались спасти, но в итоге сотрудник службы безопасности скончался на стадионе.

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https://sport.business-gazeta.ru/article/247247

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