Колыванов поддержал решение не расширять РПЛ до 18 команд

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о решении не расширять Тинькофф РПЛ и не вводить мораторий на вылет команд в Олимп ФНЛ по итогам текущего сезона.

«Я считаю, что это правильно. Будет хорошая конкуренция, будет борьба. На данный момент я считаю, что не нужно ничего менять. А в будущем... Когда будут финансироваться команды из ФНЛ, которые будут готовы войти в Российскую премьер-лигу, то да. С нормальным бюджетом, чтобы не было как год назад с «Тамбовом», когда последние шесть-семь туров клуб просто отдавал матчи, а другие команды очки набирали.

Должно быть все на профессиональном уровне. Если ты хочешь выходить, то ты должен иметь определенный бюджет, чтобы бороться. Но сложно бороться с первой шестеркой-восьмеркой. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Зенит» — это команды, которые имеют очень хороший бюджет. А те команды, которые чуть поменьше, они должны иметь финансовую поддержку, чтобы не разваливались после трех-четырех месяцев. Деньги вкладывают, например, в дорогостоящих футболистов, расходы на что-то, но нужно все рассчитывать — перелеты, проживание, питание, зарплата. Бюджет должен распределяться так, чтобы команде хватило на целый год, чтобы команда в итоге не бедствовала, не просила какие-то льготы, чтобы все средства, которые были намечены, тратились на то, чтобы команду содержать, а не на какие-то другие вещи", — сказал Колыванов «Газете.Ru».