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Колыванов поддержал решение не расширять РПЛ до 18 команд

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о решении не расширять Тинькофф РПЛ и не вводить мораторий на вылет команд в Олимп ФНЛ по итогам текущего сезона.

«Я считаю, что это правильно. Будет хорошая конкуренция, будет борьба. На данный момент я считаю, что не нужно ничего менять. А в будущем... Когда будут финансироваться команды из ФНЛ, которые будут готовы войти в Российскую премьер-лигу, то да. С нормальным бюджетом, чтобы не было как год назад с «Тамбовом», когда последние шесть-семь туров клуб просто отдавал матчи, а другие команды очки набирали.

Должно быть все на профессиональном уровне. Если ты хочешь выходить, то ты должен иметь определенный бюджет, чтобы бороться. Но сложно бороться с первой шестеркой-восьмеркой. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Зенит» — это команды, которые имеют очень хороший бюджет. А те команды, которые чуть поменьше, они должны иметь финансовую поддержку, чтобы не разваливались после трех-четырех месяцев. Деньги вкладывают, например, в дорогостоящих футболистов, расходы на что-то, но нужно все рассчитывать — перелеты, проживание, питание, зарплата. Бюджет должен распределяться так, чтобы команде хватило на целый год, чтобы команда в итоге не бедствовала, не просила какие-то льготы, чтобы все средства, которые были намечены, тратились на то, чтобы команду содержать, а не на какие-то другие вещи", — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/23/17467519.shtml
Игорь Колыванов
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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