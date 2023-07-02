Круговой сравнил предсезонную подготовку «Зенита» с групповым турниром Лиги Европы
Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил уровень предсезонной подготовки «Зенита».
«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», — сказал Круговой «СЭ».
«Зенит» участвует в преднесезонном турнире «Кубок PARI Премьер». В первом туре команда Сергея Семака обыграла «Нефтчи» из Азербайджана (3:1). Далее петербуржцы сыграют с «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (8 июля).
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0
|0-0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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