ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: ЮАР — Канада, Германия — Парагвай и все игры плей-офф

С 28 июня по 4 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/16 финала.

По итогам группового этапа в 1/16 финала попали 32 сборные, которые расположились на первых и вторых местах в своих группах, а также восемь лучших команд занявших третьи строчки.

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

28 июня, воскресенье

22:00 (по московскому времени). ЮАР — Канада

29 июня, понедельник

20:00. Бразилия — Япония

23:30. Германия — Парагвай

30 июня, вторник

04:00. Нидерланды — Марокко

20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия

1 июля, среда

00:00. Франция — Швеция

04:00. Мексика — Эквадор

19:00. Англия — ДР Конго

23:00. Бельгия — Сенегал

2 июля, четверг

03:00. США — Босния и Герцеговина

22:00. Испания — Австрия

3 июля, пятница

02:00. Португалия — Хорватия

06:00. Швейцария — Алжир

21:00. Австралия — Египет

4 июля, субота

01:00. Аргентина — Кабо-Верде

04:30. Колумбия — Гана

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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