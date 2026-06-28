ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: ЮАР — Канада, Германия — Парагвай и все игры плей-офф
С 28 июня по 4 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/16 финала.
По итогам группового этапа в 1/16 финала попали 32 сборные, которые расположились на первых и вторых местах в своих группах, а также восемь лучших команд занявших третьи строчки.
Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026
28 июня, воскресенье
22:00 (по московскому времени). ЮАР — Канада
29 июня, понедельник
20:00. Бразилия — Япония
23:30. Германия — Парагвай
30 июня, вторник
04:00. Нидерланды — Марокко
20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия
1 июля, среда
00:00. Франция — Швеция
04:00. Мексика — Эквадор
19:00. Англия — ДР Конго
23:00. Бельгия — Сенегал
2 июля, четверг
03:00. США — Босния и Герцеговина
22:00. Испания — Австрия
3 июля, пятница
02:00. Португалия — Хорватия
06:00. Швейцария — Алжир
21:00. Австралия — Египет
4 июля, субота
01:00. Аргентина — Кабо-Верде
04:30. Колумбия — Гана
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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