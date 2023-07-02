Агент Майсторовича: «Восстановление идет по плану, через полтора-два месяца Милану предстоит снова сдать тесты»

Футбольный агент Александар Важич ответил на вопрос, как идет процесс восстановления защитника «Динамо» Милана Майсторовича.

«У Милана все отлично, восстановление идет по плану. Он ждет, когда можно будет вернуться в тренажерный зал. Примерно через полтора-два месяца ему предстоит снова сдать новые медицинские тесты. После этого уже будем смотреть, что скажет доктор. Все это время Милан находился в Москву, он на связи с докторами и клубом ежедневно, ни о каком отпуске речи не шло. Он уже успел пообщаться с Личкой, ждет встречи с ним», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). В минувшем сезоне Майсторович провел 10 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.