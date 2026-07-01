Демидов подписал 8-летний контракт с «Монреалем» на 73 миллиона долларов

Российский нападающий Иван Демидов заключил новый контракт с «Монреалем», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Соглашение 20-летнего форварда рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2027/28. Средняя зарплата Демидова составит 9,125 миллиона долларов за сезон. Общая сумма контракта составит 73 миллиона долларов.

Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В сезоне-2025/26 на его счету 82 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 62 (19+43) очка. В плей-офф хоккеист провел 19 игр, забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач.