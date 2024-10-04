Круговой рассказал, что бы выбрал — допуск сборной к турнирам или клубов — к еврокубкам

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что бы выбрал — допуск сборной России к международным турнирам или клубов — к еврокубкам.

«Допуск клубов к еврокубкам», — приводит слова Кругового Sport24.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.