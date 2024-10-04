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Сегодня, 21:17

Круговой рассказал, что бы выбрал — допуск сборной к турнирам или клубов — к еврокубкам

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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что бы выбрал — допуск сборной России к международным турнирам или клубов — к еврокубкам.

«Допуск клубов к еврокубкам», — приводит слова Кругового Sport24.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Данил Круговой
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Зенит – Оренбург
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5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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Краснодар – Химки
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Максим Глушенков

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Манфред Угальде

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 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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