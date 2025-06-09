Круговой обратился к Николичу после ухода тренера из ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой поблагодарил бывшего главного тренера команды Марко Николича за совместную работу.

В понедельник, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе 45-летнего серба из клуба.

«Спасибо за работу, Марко!» — написал Круговой в своем Telegram-канале.

Ранее издание Sport24.gr сообщило, что сербский специалист продолжит карьеру в греческом АЕКе.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.