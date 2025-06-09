Пономарев раскритиковал Николича за уход из ЦСКА: «Наплевательское отношение к нашей стране, команде и игрокам»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

«Меня это, конечно, поразило. Николич же только что заявлял прессе, что в следующем году мы будем бороться за золотые медали. А он даже год не проработал в ЦСКА — это непорядочно с его стороны. Ну уходишь — уходи, посмотрим, как ты будешь там работать. Это сейчас повезло, что ребята хорошие попались, а так бы ковырялись где-нибудь на восьмом месте. С его стороны это наплевательское отношение к нашей стране, команде и игрокам», — сказал Пономарев «СЭ».

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.