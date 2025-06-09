Пономарев предложил ЦСКА назначить Игнашевича на пост главного тренера команды

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем тренере армейцев.

«Рекомендую взять Игнашевича. Сережа уже работал в ЦСКА, мне нравилась его работа, я за ним наблюдал. Поэтому я бы пригласил нашего знающего тренера — и все. В таком случае мы на долгие годы будем обеспечены отличным тренером. Он знает ребят, структуру клуба, знает, как заниматься селекцией. Ему помогли бы все: ветераны, руководство ЦСКА. Приглашать снова иностранца неинтересно», — сказал Пономарев «СЭ».

9 июня ЦСКА объявил об уходе Николича. Серб возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.

Последним местом работы Игнашевича была «Балтика», в которой специалист трудился с 2021 по 2024 год.