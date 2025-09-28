Круговой — о победе над «Балтикой»: «После матча в раздевалке молча смотрели друг на друга»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что. С победой, армейцы! Мы сегодня ее с вами заслужили», — написал футболист в своем Telegram-канале.

ЦСКА с 21 очком вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре красно-синие сыграют со «Спартаком».