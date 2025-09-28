«Пари НН» начнет переговоры по новому контракту Боселли на следующей неделе

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Хуана Боселли.

«Были некоторые поползновения от других клубов до закрытия трансферного окна. Но они не устроили нас и Хуана. После матча со «Спартаком» мы хотим начать переговоры по новому контракту», — сказал Удальцов «СЭ».

В этом сезоне РПЛ 25-летний уругваец принял участие в 8 матчах, в которых забил 4 гола.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.