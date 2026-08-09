Кривцов стал третьим игроком в истории «Краснодара» с результативными действиями в трех первых турах РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отметился результативным действием в третьем матче РПЛ подряд.

На 10-й минуте с передачи Кривцова отличился Жоау Батчи, который вывел «быков» вперед. До этого Кривцов забил гол в матче с «Рубином» (3:1) в 1-м туре и оформил дубль в игре с «Факелом» (3:2) во 2-м.

Кривцов стал третьим игроком в истории «Краснодара» с результативными действиями в трех первых турах РПЛ, сообщает Opta Sports.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.