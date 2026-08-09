«Рубин» — «Оренбург»: команды не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Рубин» не нанес ни одного удара в створ ворот, оренбуржцы нанесли 2 удара.