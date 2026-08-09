«Спартак» — «Краснодар»: Мартинс заменил Барко после первого тайма

«Спартак» сделал замену в перерыве матча против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

После первой половины встречи Кристофер Мартинс сменил Эсекьеля Барко. «Спартак» после первого тайма проигрывает со счетом 1:2.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.