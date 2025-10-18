Кристофер Ву признался, что не знает, кто такие Симонян и Пушкин

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопросы после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— Мы не проиграли, это самое важное, — начал Ву. — Неидеально. «Ростов» — очень сильная команда.

— Вы остались единственным центральным защитником.

— Мы будем играть. Самое важное — побеждать. В футболе все бывает. Каждую неделю может происходить разное. Нужно быть готовым ко всему.

— Матч был посвящен Симоняну. Знаете кто это?

— К сожалению, я не знаю, кто это.

— Как оценишь начальный период в «Спартаке»?

— Не так просто приходить в новый клуб, нужно адаптироваться. Посмотрим, как все будет.

Каждый день онлайн учу русский с переводом. Знаю ли я кто такой Пушкин? Путин? Нет, Пушкина не знаю.

«Спартак» (19 очков) остается на шестом месте в РПЛ. «Ростов» (14) продлил серию без поражений в чемпионате России до 7 матчей и поднялся на десятую строчку.